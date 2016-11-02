Полугодовая прибыль Alibaba сократилась в 3,5 раза

В первом полугодии финансового 2016-2017 г. (завершилось 30 сентября) чистая прибыль Alibaba упала в 3,5 раза в годовом выражении и составила $2,275 млрд, сообщает «Прайм». Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 5,91 юаня, или $0,89, против 20,81 юаня годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 57% до $9,9 млрд.

Во II финансовом квартале чистая прибыль компании сократилась в годовом выражении более чем в три раза до $1,143 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила 2,97 юаня, или $0,45, против 8,87 юаня годом ранее. Квартальная выручка выросла на 55% до $5,1 млрд, или 34,2 млрд юаней, при прогнозе опрошенных Reuters аналитиков в 33,9 млрд юаней.

После публикации отчета акции Alibaba на предварительных торгах дорожали на 2,55% на 14.43 мск, отмечает «Прайм».