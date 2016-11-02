«Онэксим» перевел в российскую юрисдикцию структуру владения «Квадрой»

Группа «Онэксим» увеличила долю прямого владения в ПАО «Квадра», перевела еще часть акций энергокомпании в российскую юрисдикцию, следует из сообщений энергокомпании.

Так, кипрская Joule Energy Ltd. снизила свою долю в «Квадре» с 34,52 до 0%. В то же время ООО «Группа «Онэксим» увеличило присутствие в капитале «Квадры» с 15,47 до 49,99%.

Ragato Management с Британских Виргинских островов, ранее владевшее 24,75% в капитале, также вышло из состава акционеров «Квадры», в то время как российское ООО «Бизнесинформ» стало владельцем аналогичного пакета. ООО «Бизнесинформ» на 100% принадлежит Михаилу Прохорову, на его балансе находится ряд медиаактивов владельца «Онэксима».

Самим ООО «Группа «Онэксим» владеет Onexim Group Management Ltd. с Британских Виргинских островов.