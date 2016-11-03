Переговоры России и Таджикистана по продолжению авиасообщения запланированы на 24 ноября

Переговоры между авиационными ведомствами Таджикистана и России по условиям авиасообщения, в том числе из нового российского аэропорта «Жуковский», запланированы на 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на начальника управления гражданской авиации минтранспорта Таджикистана Махмадюсуфа Рахмонова.

Москва готова в одностороннем порядке разорвать авиасообщение с Таджикистаном, поскольку он возражает против введения новых рейсов из аэропорта «Жуковский», в том числе в Душанбе, сообщил сегодня «Коммерсантъ».

Как заявил Рахмонов в интервью агентству «Авеста», в ответ на письмо российской стороны по вопросу полетов из «Жуковского» он сообщил, что «в нынешних условиях новые рейсы из указанного аэропорта являются нерентабельными». Он отметил, что «Жуковский» построен недавно и пока не функционирует на 100%. Авиакомпании понесут убытки из-за малочисленности пассажиров. К тому же вопрос нужно решать на основе межправительственного соглашения».

По словам таджикского авиачиновника, сейчас на паритетной основе в аэропорты «Душанбе» (Душанбе) и «Домодедово» (Москва) полеты осуществляют две таджикские и столько же российских авиакомпаний. «Таджикская сторона ранее выдала разрешение на осуществление полетов российским и другим зарубежным авиакомпаниям до 24 марта 2017 г., но российская сторона такого разрешения таджикским авиакомпаниям не выдавала», – сказал Рахмонов. Срок разрешения таджикских авиакомпаний на полеты в РФ завершается 1 декабря, в третьей декаде ноября планируется провести переговоры для решения этих вопросов.