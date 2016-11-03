«Ютэйр» сменила убыток на прибыль в 2,1 млрд рублей

Авиакомпания «Ютэйр» в январе-сентябре 2016 г. получила 2,11 млрд руб. чистой прибыли про РСБУ против 2,482 млрд руб. чистого убытка за аналогичный период 2015 г., говорится в отчетности перевозчика. Валовая прибыль выросла в 1,8 раза - до 3,453 млрд руб. При этом выручка увеличилась на 12,7% - до 43,494 млрд руб.

По состоянию на 30 сентября 2016 г. долгосрочные обязательства «Ютэйр» равнялись 84,469 млрд руб. (на конец 2015 г. - 84,77 млрд руб.), краткосрочные - 21,673 млрд руб. (21,024 млрд руб.).

В 2014 г. «Ютэйр» оказалась в сложном финансовом положении на фоне падения спроса на авиаперевозки. Чтобы снизить издержки, компания активно сокращала маршрутную сеть, парк судов (со 115 до 66 самолетов) и персонал. В прошлом году среди крупных российских авиакомпаний она стала лидером по снижению пассажиропотока (-35,3% до 5,5 млн человек). Эти усилия оценили банки и правительство – на реструктуризацию долгов банки выдали «Ютэйр» два синдицированных кредита: семилетний – на 18,9 млрд руб. (под госгарантии в 9,5 млрд руб.) и 12-летний – на 24,1 млрд руб., пошли на реструктуризацию и держатели облигаций (14,5 млрд руб.).