Продажа авиакомпании «Россия» «Аэрофлотом» на уровне правительства не обсуждалась – Минтранс

Вопрос о продаже авиакомпании «Россия» «Аэрофлотом» на уровне правительства не обсуждался, заявил замминистра Министерства транспорта Валерий Окулов.

Продажа контрольного пакета авиакомпании «Россия» может способствовать развитию конкуренции, создать условия для развития региональных аэропортов и хаба в аэропорту «Пулково». Об этом говорилось в письме министра транспорта Максима Соколова вице-премьеру Аркадию Дворковичу, которое оказалось в распоряжении «Ведомостей». Дворкович давал Минтрансу поручение до 10 октября оценить целесообразность продажи «России». Представитель Минтранса от комментариев отказался. Представитель «Аэрофлота» тоже.

В этом году «Аэрофлот» завершил присоединение к «России» других «дочек» – «Оренбургских авиалиний» и «Донавиа». Получившаяся авиакомпания стала третьей по пассажиропотоку (5,8 млн пассажиров за восемь месяцев) после самого «Аэрофлота» и «Сибири». В парке трех авиакомпаний на конец 2015 г. было 59 самолетов.