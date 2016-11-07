Сбербанк готов создать российский аналог Alibaba Group – «Коммерсантъ»

Проект «национальной экосистемы» в области электронной торговли разработал Сбербанк, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о создании вокруг единой технологической платформы сети организаций, пользующихся ее услугами и формирующих предложения для клиентов по примеру американских Google, Amazon, Facebook, а также китайских Tencent и Alibaba. Проект мог бы быть полезен конечным потребителям и бизнесу в самых разных областях – образовании, здравоохранении, строительстве, недвижимости, госуслугах, организации отдыха, телекоммуникациях, разработке софта и приложений. Объем его экономики к 2025 г., как считают в Сбербанке, составит 65 трлн руб.

Презентацию проекта планировалось рассмотреть на совещании по электронной торговле у Владимира Путина 1 ноября в Ново-Огареве, говорит один из собеседников издания. Представлять ее должен был председатель правления Сбербанка Герман Греф. В пресс-службе банка вопросы о презентации не комментируют.

Один из знакомых с разработкой проекта собеседников говорит, что сейчас рассматриваются три сценария строительства экосистемы. По одному из них, проект будет реализовывать сам Сбербанк, по другому – в партнерстве с крупной российской интернет-компанией, например «Яндексом» или Mail.ru Group. Третий вариант допускает привлечение в качестве стратегического партнера иностранной, вероятнее всего, китайской компании.

В Mail.ru Group и «Яндексе» от комментариев отказались. Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский заявил, что группа открыта к любым предложениям.

По прогнозу Сбербанка, к 2025 г. на экосистемы будет приходиться около 30% глобальной выручки организаций и более 40% их глобальной прибыли.