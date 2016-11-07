Котировки «Магнита» упали на 5%

Акции «Магнита» подешевели в ходе торгов в понедельник более чем на 5% из-за новостей о продаже миноритарным акционером компании Владимиром Гордейчуком примерно половины своего пакета.

Котировки «Магнита» к 11.16 мск упали на 5,6% до 9870 руб.

Как сообщил International Financing Review (IFR; входит в Thomson Reuters), Гордейчук продал примерно половину своего пакета. Ценовой диапазон составил 9500–9600 руб. за акцию «Магнита», по данным IFR, сделка была закрыта 4 ноября по нижней границе, продавец привлек 11,4 млрд руб. На закрытие торгов на Московской бирже акция «Магнита» стоила 10 360 руб., таким образом, дисконт составил 8,3%.