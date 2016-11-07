Правительство выпустило новое распоряжение о продаже акций «Роснефти»

Правительство выпустило новое распоряжение о продаже акций «Роснефти», отменяющее распоряжение правительства от 27 ноября 2014 г. N 2358, сообщается на официальном портале правовой информации.

Распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. При этом в распоряжении от 3 ноября 2016 г. не раскрыты подробности пункта 1, в котором указано: «для служебного пользования».

Распоряжением от 27 ноября 2014 г. N 2358 правительство соглашалось с продажей «Роснефтегазом» акций «Роснефти» в количестве, не превышающем 2,066 млрд шт., «по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости акций, подготовленного независимым оценщиком, и не ниже цены первичного публичного размещения акций открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" в 2006 г.».