Прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками авиарейсов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с частыми задержками авиарейсов в аэропортах Москвы, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Вследствие неблагоприятных погодных условий 7 ноября произошли задержки более 80 рейсов в аэропортах Москвы, - уточнили в прокуратуре. - Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав пассажиров (потребителей) в связи с данными задержками».

Если пассажиры будут жаловаться на нарушение прав, то ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.