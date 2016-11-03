Прокуратура заинтересовалась задержками рейсов в «Домодедово» и «Шереметьево»

Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). Ведомство установило, что в ночь на 3 ноября в этих аэропортах «в связи с погодными условиями были задержаны и отменены 36 авиарейсов». Прокуратура решил проверить ситуацию, особое внимание уделяя соблюдению прав. Если будут выявлены нарушения, ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.

Пресс-службы аэропортов «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» заявили, что, несмотря на снегопад, они работали штатно и из-за погодных условий график не меняли. Они заранее подготовились к снегопаду и поэтому избежали длительных задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы в условиях ночного снегопада, сказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах Московского авиаузла. «Сформирован достаточный запас реагентов, на аэродромах подготовлена уборочная техника. Регулярно проводится расчистка взлетно-посадочных полос и обработка воздушных судов противообледенительными жидкостями», – сообщил он. Из-за этих работ вылеты могут задерживаться не больше чем на 15–20 минут.

Сервис «Яндекс.Расписание» утром сообщал о задержке более 50 рейсов и отмене 23 в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево», передавало агентство «Москва». Во «Внуково» обошлось без задержек и отмен. 3 ноября в «Домодедово» 16 рейсов задерживается, семь отменено, в «Шереметьево» – 36 рейсов задержано, 16 отменено.