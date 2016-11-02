«Аэрофлот» из-за ожидаемого снегопада изменил расписание в четверг

Из-за неблагоприятного прогноза погоды «Аэрофлот» отменил 3 ноября в аэропорту «Шереметьево» четыре обратных рейса и объявил о задержках еще 38. Отменяются рейсы SU1210/1211 из Москвы в Самару и обратно, SU2006/2007 - до Варшавы, SU1276/1277 - до Казани и SU1158/1159 - до Ростова. Среди задержанных рейсов есть внутренние и международные, в том числе в Стокгольм, Осло, Берлин, Вену и другие города.

По прогнозу метеорологов, вечером в среду в столичном регионе начнется снегопад, в четверг он усилится

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу синоптиков, активный циклон резко ухудшит погодные условия в столичном регионе в ночь на четверг: в среду вечером ожидается снегопад, который усилится в четверг, в черте города может выпасть 10-12 мм осадков или около 20% месячной нормы, которая в ноябре составляет 58 мм.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что высота снега в Москве составляет уже порядка шести сантиметров, а осадки 3 ноября могут заметно увеличить этот показатель. Об этом сообщал «Интерфакс». Он также говорил, что похолодание на праздничных выходных ближе к 5-6 ноября оставляет вероятность того, что осадки уменьшатся, и сквозь просвет в облаках появится солнце.