Аэропорты Москвы выдержали первый обильный снегопад

Московские аэропорты избежали длительных задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы в условиях ночного снегопада, сказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах столичного авиаузла. По его словам, аэропорты вовремя подготовились к непогоде. «Сформирован достаточный запас реагентов, на аэродромах подготовлена уборочная техника. Регулярно проводится расчистка взлетно-посадочных полос и обработка воздушных судов противообледенительными жидкостями», - сообщил он. Из-за этих работ вылеты могут задерживаться не больше, чем на 15-20 минут.

Сервис «Яндекс.Расписание» свидетельствует о задержке более 50 рейсов и отмене 23 в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево», передает агентство «Москва». Во «Внуково» обошлось без задержек и отмен. 3 ноября в «Домодедово» 16 рейсов задерживается, семь отменено, в «Шереметьево» - 36 рейсов задержано, 16 отменено.

«Московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, ограничений на прилет и вылет воздушных судов нет. Изменений в расписании, связанных с погодными условиями, нет», - сообщила пресс-служба предприятия. Видимость в районе аэропорта составляет около 3000 м, передает агентство «Москва». «Аэрофлот» накануне сообщил об отмене четырех рейсов и задержках еще 38 из-за неблагоприятного прогноза.

К 6.00 3 ноября в столичном регионе выпало выпало от 3 до 7 мм осадков, по предварительной оценке Гидрометеобюро Москвы и Московской области. «В черте города прирост осадков за ночь составил 3-4 мм, в Подмосковье - до 7 мм. Температура воздуха в регионе понижалась до минус 3,6 градусов», - цитирует «Интерфакс». Днем в четверг в Москве будет идти мокрый снег, потеплеет до плюс 2 градусов, будет дуть порывистый ветер со скоростью до 17 м/с.

Высота снежного покрова в Москве выросла до 10 см за минувшую ночь, сообщили «Москве» в центре погоды «Фобос».

Транспортный комплекс Москвы предупредил в четверг утром о возможном ухудшении ситуации на дорогах. Как передает «Интерфакс», автовладельцев просят пересесть на общественный транспорт. «По данным Гидрометцентра, в городе снегопад продлится всю первую половину дня 3 ноября. На дорогах возможно образование гололеда и снежных заносов», - говорится в сообщении департамента транспорта.