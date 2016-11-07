Сечин будет переизбран председателем совета директоров «Роснефтегаза» – «Интерфакс»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин будет вновь избран председателем совета директоров «Роснефтегаза». Первый вице-премьер Игорь Шувалов на прошлой неделе подписал соответствующую директиву госпредставителям в совете, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом документа.

Дата проведения совета в директиве не указана. «Роснефтегаз» с этого года стал непубличным и информацию об итогах заседаний совета не раскрывает.

Помимо Сечина, в совет директоров «Роснефтегаза» входят помощник президента Андрей Белоусов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, бывший руководитель «Согаза», ныне топ-менеджер Сбербанка Сергей Иванов. Также в совет, согласно распоряжению правительства от 31 марта 2016 г., входила Лариса Каланда, на тот момент занимавшая посты вице-президента «Роснефти» и врио гендиректора «Роснефтегаза». Вскоре Каланда покинула «Роснефть», а в «Роснефтегазе» ее заменил экс-глава МНС Геннадий Букаев. Информации о его избрании в совет «Роснефтегаза» вместо Каланды пока не было.