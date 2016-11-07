«Газпром» и «Туркменгаз» хотят найти мирное разрешение спора о цене газа

ООО «Газпром экспорт» и ГК «Туркменгаз» приостановили арбитражный процесс в связи с работой по мирному разрешению спора, сообщается в информационном меморандуме еврооблигациий «Газпрома».

С начала кризиса 2008 г. «Газпром» пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. С 2009 г. «Газпром» закупал порядка 10 млрд куб. м в год. В 2015 г. российский концерн заявил о намерении сократить закупки до 4 млрд куб. м.

В июне 2015 г. «Газпром экспорт» инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 гг. По данным источников «Интерфакса», покупатель требует вернуть ему $5 млрд переплаты.

С начала 2016 г. «Газпром» прекратил прием туркменского газа. Как сообщили Агентству газовой информации (АГИ) источники в отрасли, «Газпром» взял «контрактную паузу» до конца 2017 г.

На прошлой неделе в Россию на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прилетал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В пользу того, что вопросы сотрудничества в области ТЭК могли обсуждаться на встрече в Сочи, говорит пресс-релиз Минэнерго России об участии в консультациях министра энергетики России Александра Новака.