Минсельхоз снизил прогноз экспорта зерновых

Минсельхоз снизил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду (июль 2016 г. – июнь 2017 г.) до 35 млн т, прогноз экспорта пшеницы снижен до 28 млн т, сообщило министерство. Прежний прогноз экспорта зерна составлял 40 млн т, в том числе 30 млн т пшеницы. Ранее прогнозы по экспорту зерна снизили ведущие аналитики зернового рынка.

Россия в 2016 г. соберет более 117 млн т зерна, спрогнозировал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в статье, опубликованной в «Известиях» во вторник. «Да, сегодня мы полностью обеспечиваем себя зерном и можем зарабатывать, экспортируя его на мировой рынок. По нашим прогнозам, в целом по стране будет собрано более 117 млн т зерновых. Это абсолютный рекорд для современной России», – пишет он. По его словам, такой результат удалось получить за счет роста производительности труда и урожайности вопреки сокращению посевных площадей.