Оферта «Роснефти» миноритариям «Башнефти» выше цены сделки – ЦБ

У Банка России нет претензий к проекту оферты «Роснефти» миноритариям «Башнефти», сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. «Нет [претензий]. Абсолютно нормально все сделано и по цене, и всем остальным параметрам», – сказал Швецов. Говоря о цене оферты, он уточнил: «Все нормально, она чуть выше цены, за которую заплачено в рамках приватизационной сделки».

Сама «Роснефть» купила обыкновенные акции «Башнефти» на 24% дороже средневзвешенной цены на бирже за последние шесть месяцев. За 60,2% обыкновенных акций она заплатила 329,69 млрд руб., т. е. примерно 3706,4 руб. за акцию. До сих пор ни компания, ни ЦБ не комментировали условия предложения миноритариям.

28 октября «Роснефть» направила в Центробанк России обязательное предложение о выкупе акций у миноритариев «Башнефти», сообщила «Роснефть» в пятницу вечером после закрытия торгов на Московской бирже. Предлагается выкупить обыкновенные акции в количестве 55 466 137 шт. (37,5%).