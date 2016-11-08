Ростуризм ожидает роста внутреннего туризма на 15% по итогам 2016 года

Внутренний туризм в России по итогам 2016 г. увеличится на 15%. Об этом на международном экспортном форуме «Сделано в России» заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, передает ТАСС.

По его словам, внутренний туризм имеет объективные пределы роста. Последние два года внутренний туризм растет быстрыми темпами, отметил Сафонов. «В прошлом году у нас было порядка 18% роста, в этом году ожидаем около 15% - это очень хорошие темпы роста», - сказал он.

Рост внутреннего туризма ограничивает определенная численность жителей страны и сложные экономические условия. «Нам представляется очень важным, перспективным и интересным развитие именно въездного туризма как несырьевого экспорта услуг», - добавил Сафонов.

Вместе с туризмом развиваются и 53 отрасли народного хозяйства. «Мы считаем, что у нас очень большая перспектива в этом (направлении)», - подчеркнул он.