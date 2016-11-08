Федун: «Лукойл» не намерен участвовать в приватизации «Роснефти»

« Лукойл» не намерен принимать участие в приватизации «Роснефти», заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Вопрос решен, акции "Роснефти" будут выкуплены "Роснефтегазом". Директива правительства вышла, и по ней все понятно», - ответил он на вопрос о намерении «Лукойла» приобретать акции «Роснефти».

Ранее «Ведомости» писали, что «Лукойл» может стать одним из претендентов на пакет акций «Роснефти». Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов утвердил директиву представителям государства в «Роснефтегазе» по приватизации 19,5% «Роснефти».

Согласно директиве члены совета директоров должны голосовать за отчуждение «Роснефтегазом» 2,066 млрд обыкновенных именных акций ПАО «НК "Роснефть", что составляет 19,5% его уставного капитала. Условия отчуждения утверждены следующие: определение цены отчуждения акций ПАО "НК "Роснефть" в размере не менее 748,26 млрд руб., умноженных на поправочный коэффициент - 0,95, рекомендованный привлеченным АО "Роснефтегаз" инвестиционным консультантом, покупателю, предложившему наилучшие условия и удовлетворяющему квалификационным требованиям, определенным директивами правительства РФ от 8 июля 2016 г. № 4928п-П13.

Срок реализации сделки по продаже АО "Роснефтегаз" акций "Роснефти" - не позднее 5 декабря 2016 г., срок завершения расчетов с покупателем - не позднее 15 декабря 2016 г.