Президент РЖД доложил Путину о сэкономленных 100 млрд рублей

Компании «Российские железные дороги» в результате оптимизации удалось сэкономить более 100 млрд руб., заявил президент РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Причем без ухудшения качества и за счет различных механизмов», - отметил Белозеров.

Путин в свою очередь положительно оценил работу Московского центрального кольца (МЦК). «Проект хороший», - заявил он.

По словам Белозерова, планировалось «выйти на 225 000 человек только через год». «Буквально несколько дней назад рекорд - 299 000 человек в сутки мы перевезли», - сказал руководитель компании.

В целом рост пассажиропотока, по мнению Белозерова, отмечается на всех видах железнодорожных перевозок.