Сечин сменил руководителя своего аппарата в «Роснефти»

Директор департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата «Роснефти», рассказал «Ведомостям» знакомый Никонова и подтвердил представитель компании Михаил Леонтьев. При этом за ним сохраняется должность директора департамента.

О том, что Сечин на минувшей неделе сменил руководителя своего аппарата Михаила Графинина, который был назначен на этот пост около шести месяцев назад, также сообщает РБК со ссылкой на четыре сотрудника компании и два близких к ней источника.

По словам Леонтьева, перевод связан с тем, что у Графинина много работы в «Башнефти». При этом, по его словам, аппарат компании — «вещь чувствительная, там должен быть человек полностью наш, из «Роснефти».