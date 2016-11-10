Правоохранительные органы не имеют претензий к Гуриеву – «Интерфакс»

Правоохранительные органы не имеют вопросов к бывшему ректору Российской экономической школы (РЭШ), а ныне главному экономисту Европейского банка реконструкции и развития Сергею Гуриеву, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«У российских правоохранителей нет претензий к Гуриеву, каких-либо следственных действий с ним проводить не планируется», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что Гуриев приедет в Москву 11 ноября, чтобы представить макроэкономический отчет ЕБРР. Гуриев в тот же день выступит на другой конференции «Ведомостей» – «Эффективные инструменты роста» – с докладом Transition Report, который он перед этим прочитает 8 ноября на отчетном заседании ЕБРР. Этот доклад прозвучит в России впервые.

Гуриев вместе с группой других специалистов, принявших участие в общественной экспертизе «второго дела» ЮКОСа, был допрошен в 2013 г. и после этого уехал в Париж. В интервью The New York Times он заявил, что не намерен возвращаться в Россию. «Я не вернусь до тех пор, пока остается хотя бы незначительный шанс потерять свободу, – сказал он. – Я не делал ничего незаконного и не хочу жить в страхе». Эксперты почти единогласно признали преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева безосновательным.

В ходе проверки, организованной СКР в рамках общего дела ЮКОСа (которое не прекращено), следствие пыталось установить, не заказана ли эта экспертиза самими бывшими акционерами ЮКОСа. В мае 2015 г. стало известно, что следствие не усмотрело в действии этих экспертов корыстного мотива, но сам СКР никогда не комментировал, чем проверка закончилась. Не удалось получить оперативный комментарий СКР и сейчас.

В октябре 2015 г. президент России Владимир Путин заявил, что претензий у правоохранительных органов к Гуриеву не было, его отъезд за границу, по-видимому, связан с семейными обстоятельствами, а в Кремле «будут только рады», если он вернется и будет работать в России.

Сотрудники ЕБРР защищены в России дипломатическим иммунитетом, подтверждает партнер King & Spalding Илья Рачков. Между ЕБРР и Россией подписан международный договор о привилегиях и иммунитетах, который защищает и сам ЕБРР как организацию, и всех его сотрудников.