Сергей Гуриев приедет в Москву впервые после «дела экспертов»

Бывший ректор Российской экономической школы (РЭШ) Сергей Гуриев приедет в Москву впервые за 3,5 года - 11 ноября он будет модерировать конференцию по вопросам евразийской экономической интеграции Евразийского банка развития (ЕАБР), партнером деловой программы которой являются «Ведомости». Сейчас Гуриев - главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Сам Гуриев в тот же день выступит на другой конференции «Ведомостей» - «Эффективные инструменты роста» - с докладом Transition Report, который он перед этим прочитает 8 ноября на отчетном заседании ЕБРР. Этот доклад прозвучит в России впервые. «Я буду выступать на конференции "Ведомостей", также в Российской экономической школе и школе "Сколково". Также запланировано выступление на конференции Евразийского банка развития», - сказал Гуриев «Прайму».

Другой статус

Надо понимать, что Гуриев приезжает в Россию совершенно в другом статусе, говорит представитель ЕБРР, - как высокопоставленный представитель международной организации. Бояться в стране ему нечего, а все вещи, о которых шла речь три с половиной года назад, уже неактуальны, добавил он.

Сотрудники ЕБРР защищены в России дипломатическим иммунитетом, подтверждает партнер King & Spalding Илья Рачков. Между ЕБРР и Россией подписан международный договор о привилегиях и иммунитетах, который защищает и сам ЕБРР как организацию, и всех его сотрудников, объясняет он.

Дело экспертов

Гуриев вместе с группой других специалистов, принявших участие в общественной экспертизе «второго дела» ЮКОСа, был допрошен в 2013 г. и после этого уехал в Париж. В интервью The New York Times он заявил, что не намерен возвращаться в Россию. «Я не вернусь до тех пор, пока остается хотя бы незначительный шанс потерять свободу, - сказал он. - Я не делал ничего незаконного и не хочу жить в страхе». Эксперты почти единогласно признали преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева безосновательным.

В ходе проверки, организованной СКР в рамках общего дела ЮКОСа (которое не прекращено), следствие пыталось установить, не заказана ли эта экспертиза самими бывшими акционерами ЮКОСа. В мае 2015 г. стало известно, что следствие не усмотрело в действии этих экспертов корыстного мотива, но сам СКР никогда не комментировал, чем проверка закончилась. Не удалось получить оперативный комментарий СКР и сейчас.

В октябре 2015 г. президент России Владимир Путин заявил, что претензий у правоохранительных органов к Гуриеву не было, его отъезд за границу, по-видимому, связан с семейными обстоятельствами, а в Кремле «будут только рады», если он вернется и будет работать в России. «Он нашел работу за границей, поехал, там больше платят. Ну а если это сопровождается еще и какой-то политической позицией, это всегда более выигрышно. Если он решит вернуться и здесь работать - да ради бога, мы будем только рады. Человек он умный, специалист очень хороший, это правда, поэтому и работу нашел, видимо, хорошую», - отметил Путин.