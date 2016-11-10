Шесть российских компаний заключили предварительные соглашения с Ираном

Шесть российских компаний уже заключили предварительные соглашения о намерениях по работе на территории Ирана. Об этом сообщил в четверг, 10 ноября, заместитель министра нефти Ирана Амир Замани-Нийя.

«Лукойл», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Газпром» уже заключили предварительные соглашения об интересе к иранским проектам», – сказал он.

Эти компании предварительно отобраны для участия в тендерах на нефтегазовые месторождения в Иране. «Надеюсь, к середине декабря эти компании уже подпишут соглашения», – отметил политик.

По слова Замани-Нийя, одной из главных трудностей в развитии нефтегазового сотрудничества является отсутствие проработанной схемы финансирования. Кроме того, работа тормозится бюрократическими процедурами в Иране.

«У нас есть уже новый тип контракта, и сейчас часть бюрократических вопросов решается. По состоянию на прошлый месяц началось движение», – вместе с тем подчеркнул он (цитаты по «Интерфаксу»).

За последние полгода Иран подписал соглашения об исследовании иранских месторождений с российскими компаниями «Лукойл», «Зарубежнефть» и «Татнефть». Основное отличие нового типа контрактов заключается в том, что иностранные инвесторы теперь имеют возможность получить долю в проектах, объясняет ТАСС.