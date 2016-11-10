Новак: заморозка добычи нефти на уровне ноября возможна

Заморозка добычи нефти возможна на уровне ноября в случае, если на заседании ОПЕК картель примет окончательное решение. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

При этом, подчеркнул Новак, заморозка добычи нефти Россией на фоне прогнозов по росту добычи фактически будет равносильна сокращению добычи.

По словам министра, предложение Венесуэлы о заморозке Россией добычи на уровне апреля, которое приведет к сокращению добычи в целом по году, пока не обсуждалось.

Новак сообщил также, что планирует в четверг, 17 ноября, встретиться с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, передает ТАСС.

«Я думаю, что с господином Зангане у нас будет возможность встретиться и в Катаре на форуме стран - экспортеров газа», - указал он, добавив, что встреча с Зангане запланирована и 13 декабря во время межправкомиссии с Ираном.

ОПЕК на неформальной встрече в конце сентября в Алжире одобрила ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки. Но по конкретным лимитам для каждого члена картеля пока договоренностей нет. Окончательное решение будет принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.