ОПЕК предсказала нефть дороже $150 через 25 лет

Средняя цена барреля нефти стран, входящих в ОПЕК, к 2040 году в номинальном выражении может составить $155 (или $92 в ценах 2015 г.). Такие данные содержит прогноз Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

По мнению ОПЕК, средняя цена корзины нефти ОПЕК в 2016 г. составит $40 за баррель и будет расти в среднем на $5 ежегодно вплоть до 2021 г., когда достигнет в номинальном выражении $65 за баррель (или $60 в ценах 2015).

ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 г. на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с прогнозом прошлого года - до 99,2 млн баррелей в сутки.

В то же время долгосрочный прогноз по спросу на нефть (в 2040 г.) понижен по сравнению с прошлогодней оценкой на 0,4 млн баррелей в сутки до 109,4 млн баррелей в сутки.

Мировой спрос на энергоносители вырастет к 2040 году на 40% и достигнет 382 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом наибольший вклад в рост спроса внесут развивающиеся страны.

Эксперты ОПЕК считают, что нефтяной рынок находится в процессе перенастройки. С декабря 2015 г. рынок показал признаки восстановления, несмотря на сохранение волатильности и ряда других фундаментальных проблем, отмечают в ОПЕК.