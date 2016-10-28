ОПЕК приступила к реализации дорожной карты по замораживанию добычи нефти

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) начала внедрение дорожной карты по замораживанию добычи, заявил генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо на заседании спецкомитета по реализации алжирских соглашений.

«С момента алжирского соглашения внедрение дорожной карты уже начало обретать формы», - сказал он.

Баркиндо также назвал сегодняшнее заседание самой важной встречей ОПЕК с момента алжирского заседания.

По его мнению, алжирский консенсус «уже изменил рыночный тренд в позитивную сторону и сократил [ценовую] волатильность». Он выразил надежду на регулярные консультации между ОПЕК и странами - экспортерами, не входящими в картель.

28-29 октября в Вене проходит заседание спецкомитета по реализации алжирских соглашений. Во второй день - 29 октября - в нем примут участие приглашенные нерезиденты картеля, среди которых Россия, Канада, Норвегия, Азербайджан и Оман.