Новак на прошлой неделе договорился с нефтяниками о поддержке инициатив ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак в прошлый четверг провел встречу с руководством крупнейших нефтяных компаний России, сообщили «Интерфаксу» источники в ведомстве и в нефтяных компаниях.

На встрече присутствовали глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Башнефти» Александр Корсик, «Новатэка» Леонид Михельсон, «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, замглавы «Лукойла» Равиль Маганов и другие. Представителей «Роснефти» на совещании не было.

По словам одного из источников, главы компаний «полностью поддержали работу Минэнерго по координации действий с ОПЕК».

Другой источник отметил, что Минэнерго подняло вопрос о том, каким образом можно добиться заморозки или сокращения добычи в условиях рекордного роста суточной добычи. «Текущая ситуация подсказывает, что к концу года добыча нефти в России вырастет больше чем на 10 млн т. Так что если будет инициатива заморозить добычу на уровне, например, августа, то возникает вопрос, как это сделать», - отметил он.

Кроме того, на совещании до руководства нефтяных компаний была доведена позиция государства по координации действий с ОПЕК, отметил еще один собеседник агентства. По его словам, был сделан акцент, что все заявления по поводу заморозки добычи нефти в России должны исходить от Минэнерго или руководителей страны.

Впрочем, отметил еще один источник, о конкретных уровнях заморозки или сокращения добычи на совещании речь не зашла. «Еще не время (говорить об этом)», - сказал он.

«Обсуждали еще и ситуацию с налогами, как они скажутся на добыче в 2017 г. По большому счету, на компаниях, у которых только добыча нефти, налоговые повышения в 2017 г. скажутся меньше. Проблемы с переработкой», - сказал один из источников.