ОПЕК может увеличить добычу на столько же, на сколько хочет ее сократить – МЭА

Перед странами ОПЕК и Россией, которая может присоединиться к соглашению о сокращении нефтедобычи, стоят серьезные препятствия на пути к реализации поставленной цели, дало понять Международное энергетическое агентство (МЭА). Картель фактически отказался от политики рыночного определения цен, на которую перешел почти два года назад, и теперь пытается повлиять на них, возвращая квоты на добычу, говорится в октябрьском отчете МЭА. «Теперь начинается реальная работа», – указывают его эксперты, имея в виду, что страны ОПЕК должны согласиться на конкретные квоты и затем соблюдать их. Между тем ситуация зависит не только от их договороспособности, но и от рыночных факторов. Например, мировые запасы нефти все еще слишком велики и не сокращаются теми темпами, которые необходимы для достижения баланса на рынке, отмечает МЭА. При этом рост спроса на нефть продолжает замедляться.

Если ситуацию будут определять только рыночные факторы, избыток предложения может сохраняться в течение первого полугодия 2017 г., указывает МЭА. Если же ОПЕК будет придерживаться новых целей, ребалансировка может наступить раньше.

Между тем в сентябре ОПЕК добыла рекордный объем нефти, причем наиболее активно действовали три страны, не включенные в договоренность о сокращении производства, – Иран, Ливия и Нигерия. В совокупности они увеличили добычу на 120 000 барр. в день по сравнению с августовским уровнем и, судя по заявлениям их представителей, планируют нарастить ее еще примерно на 580 000 барр. То есть в ближайшие месяцы на рынок может выплеснуться в общей сложности около 700 000 барр. в день – а это максимальный объем, на который страны ОПЕК договорились сократить производство на встрече 28 августа в Алжире.

Они тогда решили уменьшить дневное производство до 32,5-33 млн барр., что по сравнению с его августовским показателем, рассчитанным ОПЕК, дает сокращение в 240 000-700 000 барр. Между тем, по расчетам МЭА, страны картеля добывают даже больше, а возросшая в сентябре активность Ирана, Ливии и Нигерии привела к тому, что в прошедшем месяце добыча достигла рекордных 33,64 млн барр.

Дальнейшее увеличение добычи этими тремя странами, которые восстанавливают производство после отмены санкций (Иран) и ослабления вооруженных конфликтов (Ливия и Нигерия), означает, «что бóльшие сокращения должны будут провести другие страны, такие как Саудовская Аравия», считает МЭА. Последняя в сентябре, по данным агентства, уменьшила добычу на 20 000 барр. до 10,58 млн барр. в день. При этом осенью Саудовская Аравия и так каждый год снижает активность, поскольку после летнего сезона, когда используются кондиционеры, сокращается спрос на электроэнергию.

Сейчас сложно оценить то, как сокращение предложения со стороны ОПЕК, если оно будет реализовано, повлияет на расстановку сил на рынке, признает МЭА. Ведь страны, не входящие в картель, тоже не хотят уступать свои доли рынка. Так, по данным агентства, Россия и Казахстан в сентябре нарастили производство на 500 000 барр. в день (400 000 барр. сырой нефти и газоконденсата пришлось на Россию). Кроме того, указывают аналитики Bank of America Merrill Lynch, помесячное снижение добычи в США в последнее время практически остановилось (по данным управления энергетической информации США, с начала июля она составляет 8,4-8,5 млн барр.). «Мы считаем, что тенденция падения сланцевой добычи сойдет на нет в I квартале следующего года и минимальная совокупная добыча составит 8,3 млн барр. в день», – говорится в отчете банка.

Цена нефти выросла на 15% после встречи стран ОПЕК в Алжире. В понедельник Brent достигала $53,65, превысив предыдущий, июньский, максимум этого года: скачок произошел после того, как президент Владимир Путин заявил, что Россия готова участвовать в соглашении ОПЕК , а министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не исключил достижения ценой отметки $60 в этом году и добавил, что обсудит с министром энергетики России Александром Новаком перспективы нормализации ситуации на нефтяном рынке.

Однако если это произойдет и цена WTI составит в 2017 г. $59 за баррель (таков прогноз Bank of America Merrill Lynch), в секторе сланцевой добычи произойдет разворот тренда и она вырастет со II по IV квартал 2017 г. на 660 000 барр., считают аналитики банка. Значимого же сокращения в 2017 г., по их мнению, можно ждать лишь при средней цене $40 за баррель – на 400 000 барр. год к году.

«Помимо того что сохраняется неопределенность относительно того, как будут распределены квоты внутри ОПЕК, Россия вряд ли готова ограничивать свою рекордную добычу», – резюмирует Стивен Бреннок из брокерской компании PVM (цитата по Financial Times). Если «Лукойл», по словам вице-президента компании Леонида Федуна, поддерживает инициативу ОПЕК по сокращению добычи, так как это позволит выйти на приемлемый уровень цены в $50 за баррель и выше, то руководитель «Роснефти» занимает противоположную позицию. Компания пока не собирается ограничивать или сокращать нефтедобычу, заявил во вторник Игорь Сечин и добавил: «Зачем бы нам это делать?» Он сомневается, что такие страны, как Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла, пойдут на ограничение производства. К тому же, по оценке Сечина, рост котировок нефти выше $50 сделает рентабельными проекты по добыче сланцевой нефти в США. По данным Bank of America Merrill Lynch, в основных районах сланцевой добычи рентабельность даже ниже – на уровне $40-50 за баррель.

Во вторник к 15.30 мск Brent стоила $52,73, а WTI – $50,95 за баррель (-0,8% каждая).