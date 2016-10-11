Новак: Россия пока рассматривает только заморозку добычи нефти, но не сокращение

Вопрос сокращения добычи нефти Россия пока не рассматривает, сейчас речь идет только о заморозке на достигнутом уровне, сказал ТАСС министр энергетики Александр Новак. Сокращение добычи в стране, по его словам, возможно пока только теоретически. Он добавил, что сокращение добычи можно рассматривать «как инструмент, который используется и ранее использовался странами ОПЕК».

Раньше министр говорил, что Россия выскажет свое предложение уже после того, как страны ОПЕК окончательно договорятся.

10 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК о замораживании или сокращении добычи нефти. Он назвал это необходимым для ускорения восстановления баланса на рынке нефти, но не уточнил, на что именно согласится Россия. На его заявлении котировки Brent взлетели выше $53 за баррель, до $53,65, рекордных уровней с начала года. В тот же вечер главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» существенно нарастит добычу по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим годом. Он заявил, что не видит причин ограничивать добычу. По его убеждению, такие страны ОПЕК, как Саудовская Аравия, Иран и Венесуэла, на сокращение добычи не пойдут и вообще рост цен на нефть выше $50 за баррель будет выгоден производителям сланцевой нефти в США. «Газпром» поддерживает замораживание добычи нефти, а не ее сокращение, сообщил в свою очередь зампред правления холдинга Александр Медведев.