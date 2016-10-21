Новак: Замораживание добычи – не главная тема энергодиалога с ОПЕК

Замораживание добычи нефти не является основной темой энергодиалога Россия - ОПЕК, который пройдет в Вене 24 октября, но эта тема подниматься тогда будет, заявил министр энергетики Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС. «Энергодиалог - традиционный формат, касающийся других вопросов, не касающийся заморозки, координации на рынке. Это анализ, мониторинг ситуации на мировых нефтяных рынках, лучшие практики налогообложения, современные технологии, там есть целый перечень докладов, которые будут сделаны со стороны ОПЕК, российской делегации, это наши научные круги, представители компаний», - объяснил министр.

На двусторонних переговорах с генсеком ОПЕК вопрос координации мер по поставкам нефти на рынок будет подниматься, но этот вопрос не будет основным, добавил Новак.

Он напомнил, что Россия пока рассматривает только вариант с замораживанием добычи нефти, а не с сокращением.

Ранее руководитель Минэнерго говорил, что Россия озвучит свое предложение по добыче нефти после окончательного решения ОПЕК. Ожидается, что оно будет принято в ноябре. 28 сентября страны ОПЕК смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки.

По словам Новака, прогноз социально-экономического развития предполагает, что добыча в России в 2017 г. будет на уровне 548 млн т в год. В 2015 г. в России в среднем добывалось по 10,726 млн баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Всего за год было добыто более 534 млн т, что на 1,4% больше результата предыдущего года. Замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что добыча нефти в России в 2016 г. может составить 540-545 млн т и более.