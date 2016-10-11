Песков: слова Сечина о добыче нефти не противоречат позиции России

Кремль не нашел противоречий в позициях президента Владимира Путина и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина по возможным действиям на рынке нефти, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

10 сентября Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК о замораживании или сокращении добычи нефти. Он назвал это необходимым для ускорения восстановления баланса на рынке нефти, но не уточнил, на что именно согласится Россия. «Роснефть», в свою очередь, пока не собирается ограничивать или сокращать добычу нефти. «Зачем бы нам это делать?» – заявил Сечин, отвечая на вопрос Reuters, готова ли «Роснефть» ограничить добычу, если Россия поддержит договоренность ОПЕК.

«Нет, вы знаете, в данном случае слова Сечина все-таки были даны без соответствующего контекста. Это раз. Потому что ответ его был гораздо более продолжительный и с большей детализацией. Никаких противоречий мы здесь не видим», - сказал Песков (его слова приводит «РИА Новости»).

«Действительно, официальная позиция была озвучена президентом Путиным в сторону желательности именно заморозки объемов или их сокращения», - добавил Песков.