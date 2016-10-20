Сечин: «Роснефть» выполнит любые установки Минэнерго по заморозке добычи нефти

«Роснефть» выполнит любые установки Минэнерго России по заморозке добычи нефти, сказал президент компании Игорь Сечин.

«Роснефть» будет выполнять любые установки Минэнерго» - так Сечин ответил на вопрос о готовности компании поддержать стабилизацию рынка.

Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак провел встречу с руководством крупнейших нефтяных компаний России, на которой, по словам одного из источников, главы компаний «полностью поддержали работу Минэнерго по координации действий с ОПЕК» по замораживанию или сокращению добычи нефти.

На встрече присутствовали руководители «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Башнефти» Александр Корсик, «Новатэка» Леонид Михельсон, «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, замглавы «Лукойла» Равиль Маганов и другие. Однако представителей «Роснефти» на совещании не было.

10 сентября Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК о замораживании или сокращении добычи нефти. Он назвал это необходимым для ускорения восстановления баланса на рынке нефти, но не уточнил, на что именно согласится Россия. Сечин тогда заявил, что «Роснефть», в свою очередь, пока не собирается ограничивать или сокращать добычу нефти. «Зачем бы нам это делать?» – заявил Сечин, отвечая на вопрос Reuters, готова ли «Роснефть» ограничить добычу, если Россия поддержит договоренность ОПЕК.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн барр. нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене.