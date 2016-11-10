Минздрав может попробовать отпустить цены на лекарства дешевле 30 рублей

Минздрав допускает возможность отпустить для эксперимента цены на самые дешевые лекарства, но никаких решений на этот счет еще не принято. Как передает ТАСС, это заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы бы не стали возражать, чтобы пилотно отпустить цены на самый нижний сегмент - не 50, а 30 руб. - для того чтобы посмотреть в течение нескольких месяцев, изменится ли ситуация каким-то образом, не будет ли она в минус идти для покупателей», - сказала она на вопрос о возможности отмены госрегулирования цен на жизненно важные препараты. По ее словам, пока это только обсуждается.

По словам Скворцовой, для населения на самом деле желательно, чтобы это решение не принималось, поскольку покупательная способность снизилась. «Мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда пожилые люди иногда из одного конца города в другой едут, чтобы сэкономить 40 копеек на каких-то таблетках, - отметила она. - Понимая это, мы против того, чтобы цены росли». Обсуждались и альтернативные варианты, в том числе субсидирование производителей лекарств, но «эта идея не была поддержана», добавила Скворцова.

Таким образом, сейчас обсуждается либо дополнительная индексация, либо отпуск цен в рамках заданного сегмента, отметила министр. «Решение до сих пор не принято, в настоящее время все остается как есть и рисков для населения в сложившейся ситуации пока нет», - подчеркнула она.

По словам руководителя Минздрава, с января цены на лекарства в сегменте до 50 руб. выросли только на 1,1% и с точки зрения потребления «никакого напряжения нет». «А вот если говорить о производителях, то отечественные производители, особенно активно - 20 отечественных производителей, говорят о том, что они вынуждены приостановить производство некоторых дешевых лекарственных препаратов из-за того, что они стали нерентабельными», - сказала Скворцова. Она напомнила, что раньше была принята возможность осуществлять перерегистрацию цены в случае, если компания может подтвердить увеличение своих издержек. «У нас было около 200 заявлений на такую перерегистрацию, но из них подтверждено было менее 10%», - подчеркнула она.