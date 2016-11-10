Российские авиакомпании увеличили перевозки впервые за восемь месяцев

По оперативным данным, российские авиакомпании увеличили пассажирские перевозки в октябре 2016 г. на 4% по сравнению с тем же месяцем 2015 г. – до 7,8 млн человек, сообщила Росавиация в четверг.

«Рост пассажирооборота в текущем году зафиксирован на уровне 2,4% с 18,137 млрд пассажирокилометров в октябре прошлого года до 18,572 млрд пассажирокилометров в октябре текущего года. Процент занятости кресел вырос на 0,8 п. п. с 78% в октябре 2015 г. до 78,8% в том же месяце 2016 г.», - говорится в сообщении ведомства.

В последний раз рост авиаперевозок в России фиксировался Росавиацией в феврале 2016 г. - на 0,9% до 5,16 млн человек. Однако, как указывали эксперты, увеличение показателя было обусловлено високосным годом: отправка пассажиров увеличилась ровно на суточный объем, без 29-го дня было бы падение. До этого рост был отмечен в сентябре 2015 г. (на 3% до 9,52 млн пассажиров).