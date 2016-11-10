«Газпром» займет 1 млрд евро в евробондах под 3,125% на семь лет – «Интерфакс»

«Газпром» размещает 7-летние евробонды на 1 млрд евро под 3,125%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

По предварительным данным, спрос на евробонды компании превысил 1,35 млрд евро. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3-3,25%, затем он был обновлен до уровня около 3,125%.

Организаторами размещения выступают Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Road show выпуска прошло на этой неделе в Лондоне и Париже. В презентации к выпуску «Газпром» сообщил, что средства, привлеченные в результате размещения евробондов, будут использованы на общекорпоративные цели, при этом компания пообещала не использовать их для финансовой помощи лицам или компаниям, находящимся под санкциями США и ЕС.

Под финансовыми санкциями, которые не позволяют привлекать средства с международных долговых рынков, в частности находится Газпромбанк. В проспекте к евробондам «Газпром» сообщил, что пересмотрел свою инвестпрограмму на 2016 г. и в ней в том числе появились расходы в 85 млрд руб. по статье «долгосрочные финансовые вложения» на докапитализацию Газпромбанка. «Газпрому» принадлежит 35,5% обыкновенных акций Газпромбанка.

По данным источников "Интерфакса", в конце ноября планируется road show еще одного выпуска евробондов "Газпрома" - в швейцарских франках.

«Газпром» последний раз размещал евробонды в марте 2016 г., продав еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% и сроком погашения в ноябре 2018 г. Предыдущий выпуск евробондов в евро «Газпром» разместил в октябре 2015 г., объем размещения составил 1 млрд евро, доходность выпуска - 4,625% годовых. Тогда спрос на евробонды компании превысил 3 млрд евро.

Чистый долг «Газпрома» по итогам первого полугодия 2016 г. составил 1,763 трлн руб.