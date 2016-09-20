Российские банки распродают еврооблигации

Бумаги, которые они скупали в прошлом году, не дорожают в отличие от валютных пассивов

Российские банки сокращают портфель еврооблигаций, за июль – август они продали бумаги на $3 млрд, подсчитали аналитики «Сбербанк CIB» на основе данных ЦБ (см. график). Скупать евробонды банки начали в 2015 г., в июне 2016 г. портфель достиг пика в $61 млрд. Сейчас портфель еврооблигаций составляет $58 млрд.

Скупать эти бумаги стало невыгодно – они перестали расти в цене. Зато подорожало привлечение валюты, которую можно вложить в евробонды: ЦБ поднял ставки по обязательным резервам (ФОР), указывают банкиры. Летом регулятор трижды повышал отчисления в ФОР как по валютным, так и по рублевым обязательствам.

В результате валютные депозиты в банках снизились на $11 млрд за июль – август – это одна из причин сокращения портфеля евробондов, пишут аналитики «Сбербанк CIB».

«Снижение вложений в евробонды – естественная реакция многих на ситуацию в этом сегменте», – говорит член правления «ФК Открытие» Константин Цезаров. С одной стороны, значительно сократилось предложение, так как старые бумаги постепенно погашаются, а новых выпусков мало, рассказывает он, а с другой – котировки выросли и снизившиеся доходности заставляют искать другие инструменты.

«Мы покупали много евробондов в начале 2015 г. – тогда они стоили существенно ниже номинала, дисконт был 15–17%», – вспоминает предправления «Восточного экспресса» Алексей Кордичев. Бумаги подорожали, и банк решил их продать, так как не верит в дальнейший их рост. Портфель евробондов «Восточного экспресса» на начало года составлял около $1 млрд. «Бумаги мы продавали в июле – августе, это принесло нам прибыль около 5 млрд руб.», – поделился Кордичев.

Пока банки сократили портфель незначительно, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. В июле портфель евробондов «ФК Открытие» сократился на $1 млрд до $3 млрд, у Альфа-банка – на $0,4 млрд до $3,4 млрд. В то же время Сбербанк докупил бумаги на $0,5 млрд до $16 млрд, отмечает Лопатин.

Спрос банков на еврооблигации объясняется несколькими факторами, пишут аналитики «Сбербанк CIB»: один из них – повышенная склонность российских компаний держать средства в валюте. «Роснефть» в августе – сентябре 2015 г. получила около $15 млрд предоплаченных кредитов от китайских банков и разместила большую часть этой суммы на депозитах в российских банках, указывает инвестбанк: «Банки направили эти деньги на покупку российских корпоративных еврооблигаций».

«Сокращение валютных корпоративных депозитов, вероятно, ускорится в 2017 г. – компании продолжат работать над уменьшением эффекта отрицательной разницы процентных ставок (ставка по валютному депозиту ниже ставки купона евробонда. – «Ведомости»)», – считает «Сбербанк CIB». К тому же некоторым крупным эмитентам предстоит рефинансировать большие суммы внешнего долга: «Роснефть» должна погасить около $15 млрд (без учета непрямого долга перед ЦБ в форме валютного репо с погашением до конца 2017 г.), «Газпром» – примерно на $4–5 млрд.