Тимченко передал 12,5% «Согаза» дочери – «Новая газета»

Геннадий Тимченко продал в 2014 г. 12,5% «Согаза» компании, которой владеет НАО «РСК-инвест», созданное в июле 2015 г., которое принадлежит дочери Тимченко Ксении Франк. Это выяснила «Новая газета». В «Согазе» информацию издания не прокомментировали. Представитель Тимченко не ответил на вопрос газеты.

Тимченко был совладельцем «Согаза» с 2009 г., когда он приобрел долю в компании вместе с партнерами, имена которых не раскрывались. В 2012 г. его фонд Volga Resources выкупил их доли и стал владельцем 12,5%-ного пакета. В конце 2014 г. Тимченко продал долю в «Согазе». Об этом сообщил «Ведомостям» в марте 2015 г. председатель правления группы Сергей Иванов. Кому перешел этот пакет, не сообщалось. Тимченко владел 12,5% страховой компании через компанию «Кордекс». Этот пакет и сейчас принадлежит «Кордексу», однако эта компания была преобразована в АО и, согласно Росстату, не раскрывает данных об учредителях.

«Новая газета» нашла структуру собственности «Согаза» в приложении к документации конкурса 2016 г. на страхование имущество «дочки» «Транснефти» - челябинского АО «ТНН». «Согаз» выиграл этот конкурс. В этом приложении сказано, что «Кордексом» владеет НАО «РСК-инвест», созданное в июле 2015 г., а сам «РСК-инвест» принадлежит Ксении Геннадьевне Франк, о чем «Кордекс» сообщил «дочке» «Транснефти» в письме от 7 июня 2016 г., объясняет издание.

Ксения Франк замужем за Глебом Франком — сыном гендиректора государственной судоходной компании «Совкомфлот» Сергея Франка. В 2014 г. попавший под санкции Тимченко продал Франку-младшему 30% компании «Русская аквакультура» (бывшее «Русское море»), которая торгует морепродуктами. Затем Франк продал все акции этой компании.

«Новая газета» также напомнила, как в интервью ТАСС Тимченко говорил: «Не стоит оставлять своим детям слишком много. Необходимо правильно их воспитать, дать качественное образование, а дальше — сами».

Структура «Газпрома» – «Газпром газораспределение» – 3 ноября подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 12,5% акций «Согаза», сообщила ФАС. Представитель холдинга «Газпром межрегионгаз» (контролирует «Газпром газораспределение») это подтвердил. Однако решение о покупке пока не принято, заявил он: компания изучает такую возможность. Кто из акционеров «Согаза» может продать пакет, представитель «Газпром газораспределения» не сообщил. Продавцом выступит одна компания, рассказал представитель ФАС, не назвав ее. Долей более 12,5% обладают «Газпромбанк управление активами» (19,4%), инвесткомпания «Аброс» (32,3%), а также компания «Кордекс» (12,5%). Продавец – «Кордекс», сообщил ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке.