Структура «Газпрома» может получить блокирующий пакет в «Согазе»

Структура «Газпрома» – «Газпром газораспределение» – 3 ноября подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 12,5% акций «Согаза», сообщила служба. Представитель холдинга «Газпром межрегионгаз» (контролирует «Газпром газораспределение») это подтвердил. Однако решение о покупке пока не принято, заявил он: компания изучает такую возможность. Если сделка состоится, доля «Газпром газораспределения» в капитале «Согаза» вырастет до 28,27%, т. е. компания станет распоряжаться блокирующим пакетом страховщика (сейчас у нее 16,22%).

Кто из акционеров «Согаза» может продать пакет, представитель «Газпром газораспределения» не сообщил. Продавцом выступит одна компания, рассказал представитель ФАС, не назвав ее. Долей более 12,5% обладают «Газпромбанк управление активами» (19,4%), инвесткомпания «Аброс» (32,3%), а также компания «Кордекс» (12,5%).

Продавец – «Кордекс», сообщил ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке. До конца 2014 г. долей в «Согазе» через «Кордекс» владел Геннадий Тимченко. Он стал совладельцем страховщика в 2009 г. вместе с партнерами, их имена не раскрывались. В 2012 г. его фонд Volga Resources выкупил их доли и стал владельцем 12,5% страховщика. В конце 2014 г. Тимченко вышел из капитала «Согаза», говорил «Ведомостям» предправления страховой группы Сергей Иванов. Кто стал новым владельцем «Кордекса», неизвестно. По данным СПАРК, 99% «Кордекса» контролирует кипрская компания «Хемпхилл Ассоушиейтс Лимитед».

Спрятались от санкций В сентябре 2014 г. попавший под санкции банк «Россия» Юрия Ковальчука вышел из капитала ИК «Аброс», владеющей 32,3% «Согаза». За полгода до выхода банка «Аброс» дважды снижал долю в уставном капитале «Согаза» (изначально она составляла 51%), чтобы обезопасить страховщика от санкций. Сейчас 99,5% компании принадлежит компании «Большой дом 9», мажоритарными акционерами которой являются Юрий и Татьяна Ковальчуки (29,63 и 27% соответственно).

Де-факто «Газпром» и так контролирует «Согаз», перераспределение долей расклада сил не изменит – сделка может быть технической, говорит руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина. В 2014 г. структура собственности «Согаза» менялась из-за санкций, напоминает Никитина (см. врез).

«Даже когда «Согаз» на 50% плюс 1 акция принадлежал банку «Россия», мы продолжали считать его частью группы «Газпрома», – говорит аналитик S&P Виктор Никольский, замечая, что в совете директоров страховщика всегда доминировали представители «Газпрома». Когда доля банка «Россия» отошла компаниям, связанным с «Газпромом», на рейтинге и аналитическом подходе это не отразилось, отмечает он.

«В чем заключается смысл потенциальной сделки – сказать сложно», – говорит младший директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Вряд ли эта сделка соответствует традиционной бизнес-логике, размышляет он, возможно, она связана с интересами других акционеров «Согаза». В случае сделки, наверное, холдинг сможет назначить еще одного представителя в совет директоров, продолжает Маринченко, но вряд ли это как-то существенно скажется на бизнесе и стратегии компании.

Представители «Газпрома», Газпромбанка, «Газпромбанк управление активами» и «Согаза» отказались от комментариев. Связаться с представителями «Аброса» и «Кордекса» не удалось – телефоны компаний не отвечали.