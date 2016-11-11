АФК «Система» вернула «Башнефти» 3,7 млрд рублей за день до ее покупки «Роснефтью»

«Башнефть» 11 октября подписала соглашение с третьей стороной о переуступке прав требований по долгосрочному займу и получила денежное вознаграждение в размере 3,712 млрд руб., сообщается в отчете компании по МСФО за III квартал 2016 г.

Как пояснили Агентству нефтяной информации в пресс-службе «Роснефти», которая 12 октября закрыла сделку покупки контрольного пакета в «Башнефти», речь идет о закрытии займа, который у «Башнефти» брала АФК «Система» (АФК владела «Башнефтью» в 2009-2014 гг.).

«В 2012 г. "Башнефть" предоставила долгосрочный заем одной из компаний группы АФК "Система". Заем, включая накопленные, но невыплаченные проценты, был в полной мере погашен накануне сделки по приватизации "Башнефти", - сказал представитель "Роснефти".

В АФК «Система» подтвердили, что «Башнефть» получила средства по договору в полном объеме.