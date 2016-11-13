Власти украинского Геническа опровергли поставку газа из Крыма

Руководитель райгосадминистрации Геническа Александр Воробьев опроверг информацию о поставках российского газа с территории Крыма, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на местный сайт «Новый визит».

В субботу президент России Владимир Путин отдал распоряжение снова помочь с поставками газа в украинский Геническ. Позже пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова сообщила, что Геническ и Генический район Херсонской области Украины начал получать газ от республики.

«Я, как украинец, не смотрю российские каналы, но, судя по поступающим звонкам, понимаю, что происходит. Во-первых, на территории оккупированного Крыма нет своего газа и они не могут нам оказывать помощь. Во-вторых, у нас дефицит газа может возникнуть при больших морозах в течении нескольких недель. И его не хватит только 30% абонентов, которых всего 6000, а не 70 000, как врут российские пропагандисты. Сейчас в Геническом районе газ в излишке, и мы сами можем помочь украинцам в Крыму», - заявил Воробьев геническому порталу «Новый визит».

Воробьев отметил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман ему лично пообещал, что в ближайшее время проблема с газом в Геническе будет решена государством.

Первый заместитель главы генической райгосадминистрации Алексей Сыщенко утверждает, что механическая задвижка со стороны Генического района на газопроводе закрыта, передает «РИА Новости».

Путин поручил вновь помочь газом украинскому Геническу
Мэр Геническа объяснил, почему город зимой получал газ из Крыма
Мэр Геническа не звонил Путину по поводу поставок газа
Фото