Власти украинского Геническа опровергли поставку газа из Крыма

Руководитель райгосадминистрации Геническа Александр Воробьев опроверг информацию о поставках российского газа с территории Крыма, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на местный сайт «Новый визит».

В субботу президент России Владимир Путин отдал распоряжение снова помочь с поставками газа в украинский Геническ. Позже пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова сообщила, что Геническ и Генический район Херсонской области Украины начал получать газ от республики.

«Я, как украинец, не смотрю российские каналы, но, судя по поступающим звонкам, понимаю, что происходит. Во-первых, на территории оккупированного Крыма нет своего газа и они не могут нам оказывать помощь. Во-вторых, у нас дефицит газа может возникнуть при больших морозах в течении нескольких недель. И его не хватит только 30% абонентов, которых всего 6000, а не 70 000, как врут российские пропагандисты. Сейчас в Геническом районе газ в излишке, и мы сами можем помочь украинцам в Крыму», - заявил Воробьев геническому порталу «Новый визит».

Воробьев отметил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман ему лично пообещал, что в ближайшее время проблема с газом в Геническе будет решена государством.

Первый заместитель главы генической райгосадминистрации Алексей Сыщенко утверждает, что механическая задвижка со стороны Генического района на газопроводе закрыта, передает «РИА Новости».