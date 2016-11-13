Генсек НАТО призвал Трампа не сомневаться в ценности Евроатлантического партнерства

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал избранного президента США Дональда Трампа не ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и США в рамках НАТО.

«Перед нами стоят самые серьезные за поколение вызовы в сфере безопасности. И сейчас не время ставить вопросы о ценности партнерства между Европой и США», - написал Столтенберг на страницах британского издания Observer.

Он добавил, что «между нами есть различия, но лидеры по обе стороны Атлантики всегда признавали уникальные связи, которые объединяют нас».

«Идти в одиночку - не выход ни для Европы, ни для США», - добавил Столтенберг.