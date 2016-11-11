Украина опасается «грандиозной сделки» Путина и Трампа

Триумф Дональда Трампа на президентских выборах в США стал шоком для большинства бывших коммунистических стран в Восточной Европе. Их лидеры - от Таллина до Тбилиси – опасаются, что США больше не будут поддерживать их и защищать от давления со стороны Москвы, как это было последние четверть века. Но самое сильное беспокойство – на Украине, которая лишилась отошедшего к России Крыма после свержения президента Виктора Януковича в 2014 г. и которая до сих пор не разрешила конфликт с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

«Главный проигравший в мире сегодня ночью – это Украина», - написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол, как только победа Трампа была подтверждена.

Киев и некоторые его иностранные союзники опасаются, что Трамп принесет в жертву Украину, заключив с президентом России Владимиром Путиным «грандиозную сделку» для улучшения американо-российских отношений. Вашингтон может это сделать, уступив «сферу влияния» Москве, на что намекал Путин. Раньше Запад сопротивлялся этому, поскольку это подрывает принцип, установленный после падения Берлинской стены и закрепленный в Парижской хартии 1990 г., о том, что страны имеют право сами выбирать собственную политику и альянсы.

«Я думаю, что Трамп действительно хочет заключить сделку с Путиным. Он желает восстановить отношения с Россией, а Украина может стать предметом торга. Он бизнесмен и может гораздо лучше понимать парадигму «это тебе, а это мне», - говорит Штефан Майстер из Немецкого общества внешней политики (DGAP).

Киев получил тревожный звонок летом, когда Трамп намекнул, что может признать претензии России на Крым: «Насколько я слышал, [жители Крыма] предпочли бы быть с Россией, а не там, где они были». Также президент Украины Петр Порошенко был разочарован, когда Трамп отказался встретиться с ним в сентябре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Вместо этого Трамп провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, который был в одном отеле с Порошенко, а последний встретился с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

Многое по-прежнему зависит от того, кого Трамп выберет своими советниками. Также он может столкнуться с сопротивлением со стороны высокопоставленных республиканцев, занимающих жесткую позицию в отношении Москвы. Как отмечает эксперт по Украине Адриан Каратницкий из аналитического центра Atlantic Council, Трамп окружен как сторонниками мира с Россией, так и такими «ястребами», как Ньют Гингрич, который поддерживает предоставление Украине летального вооружения для защиты от России. «Надежда на то, что традиционная позиция республиканцев по Украине достаточно сильна», - говорит профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Но Джеймс Шерр из лондонского Королевского института международных отношений Chatham House тоже считает, что команда Трампа, вероятно, захочет заключить сделку: «Им было бы интересно выяснить, отцепится ли Россия от Украины, если [Запад] признает присоединение Крыма, будет ли этого достаточно. Или русские скажут: большое спасибо, но мы ждем, что Украина выполнит минские договоренности».

Путину нужны гарантии, что Украина никогда не присоединится к НАТО, говорит Шерр. Но тогда для США и их союзников встает вопрос, возможно ли договориться об адекватных гарантиях безопасности для Украины и позволит ли Москва Киеву стремиться к членству в ЕС. «Я действительно допускаю, что [Трамп] согласится с тем, что бывшие советские республики, которые не входят в ЕС и НАТО, попросту принадлежат России. По-моему, он может лично обсудить это с Путиным и принять сферы влияния, не поговорив с украинцами», - говорит Майстер.

Но подобное игнорирование Киева чревато рисками и может подорвать поддержку его прозападного правительства. «Если центристы провалятся на Украине, мы получим колоссальный кризис, возможно, европейского масштаба. Нестабильность на Украине имеет полный набор рисков как для России, так и для ее западных соседей», - утверждает Шерр.

Гордость Трампа своими навыками ведения переговоров и его обещания защищать интересы США в конечном счете могут заставить его избегать создания впечатления, что он идет на уступки Путину.

По мнению Марцина Заборовского из Центра анализа европейской политики (CEPA) в Варшаве, Трамп уверен в своей способности договориться с Путиным «в рамках нынешней системы» и может недооценивать стремление Путина переписать мировой порядок, сложившийся после окончания холодной войны. «Рано или поздно он поймет, что цена за подписание любого соглашения с Путиным слишком высока», - говорит Заборовский.

Перевел Алексей Невельский