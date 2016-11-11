Международные отношения

Украина опасается «грандиозной сделки» Путина и Трампа

Киев обеспокоен, что Вашингтон и Москва поделят сферы влияния
Киев получил тревожный звонок летом, когда Трамп намекнул, что может признать претензии России на Крым
Киев получил тревожный звонок летом, когда Трамп намекнул, что может признать претензии России на Крым
Shawn Patrick Ouellette / Portland Press Herald via Getty Images

Триумф Дональда Трампа на президентских выборах в США стал шоком для большинства бывших коммунистических стран в Восточной Европе. Их лидеры - от Таллина до Тбилиси – опасаются, что США больше не будут поддерживать их и защищать от давления со стороны Москвы, как это было последние четверть века. Но самое сильное беспокойство – на Украине, которая лишилась отошедшего к России Крыма после свержения президента Виктора Януковича в 2014 г. и которая до сих пор не разрешила конфликт с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

«Главный проигравший в мире сегодня ночью – это Украина», - написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол, как только победа Трампа была подтверждена.

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Киев и некоторые его иностранные союзники опасаются, что Трамп принесет в жертву Украину, заключив с президентом России Владимиром Путиным «грандиозную сделку» для улучшения американо-российских отношений. Вашингтон может это сделать, уступив «сферу влияния» Москве, на что намекал Путин. Раньше Запад сопротивлялся этому, поскольку это подрывает принцип, установленный после падения Берлинской стены и закрепленный в Парижской хартии 1990 г., о том, что страны имеют право сами выбирать собственную политику и альянсы.

«Я думаю, что Трамп действительно хочет заключить сделку с Путиным. Он желает восстановить отношения с Россией, а Украина может стать предметом торга. Он бизнесмен и может гораздо лучше понимать парадигму «это тебе, а это мне», - говорит Штефан Майстер из Немецкого общества внешней политики (DGAP).

Киев получил тревожный звонок летом, когда Трамп намекнул, что может признать претензии России на Крым: «Насколько я слышал, [жители Крыма] предпочли бы быть с Россией, а не там, где они были». Также президент Украины Петр Порошенко был разочарован, когда Трамп отказался встретиться с ним в сентябре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Вместо этого Трамп провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, который был в одном отеле с Порошенко, а последний встретился с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

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Многое по-прежнему зависит от того, кого Трамп выберет своими советниками. Также он может столкнуться с сопротивлением со стороны высокопоставленных республиканцев, занимающих жесткую позицию в отношении Москвы. Как отмечает эксперт по Украине Адриан Каратницкий из аналитического центра Atlantic Council, Трамп окружен как сторонниками мира с Россией, так и такими «ястребами», как Ньют Гингрич, который поддерживает предоставление Украине летального вооружения для защиты от России. «Надежда на то, что традиционная позиция республиканцев по Украине достаточно сильна», - говорит профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Но Джеймс Шерр из лондонского Королевского института международных отношений Chatham House тоже считает, что команда Трампа, вероятно, захочет заключить сделку: «Им было бы интересно выяснить, отцепится ли Россия от Украины, если [Запад] признает присоединение Крыма, будет ли этого достаточно. Или русские скажут: большое спасибо, но мы ждем, что Украина выполнит минские договоренности».

Путину нужны гарантии, что Украина никогда не присоединится к НАТО, говорит Шерр. Но тогда для США и их союзников встает вопрос, возможно ли договориться об адекватных гарантиях безопасности для Украины и позволит ли Москва Киеву стремиться к членству в ЕС. «Я действительно допускаю, что [Трамп] согласится с тем, что бывшие советские республики, которые не входят в ЕС и НАТО, попросту принадлежат России. По-моему, он может лично обсудить это с Путиным и принять сферы влияния, не поговорив с украинцами», - говорит Майстер.

Но подобное игнорирование Киева чревато рисками и может подорвать поддержку его прозападного правительства. «Если центристы провалятся на Украине, мы получим колоссальный кризис, возможно, европейского масштаба. Нестабильность на Украине имеет полный набор рисков как для России, так и для ее западных соседей», - утверждает Шерр.

Гордость Трампа своими навыками ведения переговоров и его обещания защищать интересы США в конечном счете могут заставить его избегать создания впечатления, что он идет на уступки Путину.

По мнению Марцина Заборовского из Центра анализа европейской политики (CEPA) в Варшаве, Трамп уверен в своей способности договориться с Путиным «в рамках нынешней системы» и может недооценивать стремление Путина переписать мировой порядок, сложившийся после окончания холодной войны. «Рано или поздно он поймет, что цена за подписание любого соглашения с Путиным слишком высока», - говорит Заборовский.

Перевел Алексей Невельский

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