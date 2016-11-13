Повышение акциза на шампанское не приведет к сокращению его производства в России – депутат

Повышение акциза на игристые вина и шампанское не приведет к сокращению их производства в России, сообщил ТАСС депутат фракции «Единая Россия» Евгений Федоров.

В субботу комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал его поправку об увеличении ставки акциза на игристые вина и шампанское с защищенным географическим наименованием до 19 руб. на литр с нынешних 13 руб., а ставку для этих вин, но с незащищенным географическим наименованием - до 36 руб. на литр с 26 руб. Акциз предложено увеличить только один раз в 2017 г. и сохранить эту ставку на 2018-2019 гг.

"Повышение небольшое, оно не скажется на системе в целом. На производителя это повышение влияния практически не окажет", - сказал Федоров, пояснив, что, поскольку акциз является косвенным налогом, его ставка закладывается в цену товара. Федоров отметил, что цель этого предложения не фискальная, задача стоит обеспечить "постепенный переход с алкогольных напитков на безалкогольные".

«То есть чтобы на столе алкогольные напитки стоили дороже, чем закуска. До последнего времени алкогольные напитки стоили значительно дороже, чем закуска, которая рядом с ними стояла. И мы этим давно, в течение последних пяти лет, занимаемся - изменением пропорций цен на столах у граждан. Это одно из "мелких" предложений в рамках этого [процесса]», - отметил он.

Федоров пояснил, что риск появления суррогатов на этом рынке минимален. "Суррогаты в этом сегменте практически отсутствуют, сегмент дороговатый. Суррогаты ориентированы на невзыскательного потребителя, который гонится за градусом, а не за качеством напитка", - сказал он.