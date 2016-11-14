Котировки «Трансаэро» взлетели более чем на 30%

Котировки «Трансаэро» в начале торгов на Московской бирже взлетели более чем на 30%. К 10.02 мск акции компании подорожали на 30,4% до 5,49 руб., в ходе торгов достигая отметки в 5,87 руб.

Как сообщил в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Александр Бурдин, совет директоров «Трансаэро» согласился с предложением менеджмента создать нового перевозчика на базе обанкротившегося, теперь план должны утвердить кредиторы. Восстановить компанию невозможно, считает Бурдин: активов не хватит расплатиться с кредиторами. Активы он оценивает в 3–5 млрд руб., признанный судом долг – 128 млрд руб., всего претензий – на 251 млрд руб. Старую компанию надо упразднить, а все ликвидные активы, в том числе бренд, вывести в новую, которая и начнет полеты с нуля. Бренд «Трансаэро» – важный актив, способный обеспечить привлечение и лояльность пассажиров, говорится в презентации, подготовленной менеджментом.