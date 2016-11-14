Новая «Трансаэро» достанется кредиторам

Эксперты выражают скепсис, а менеджмент считает, что у новой «Трансаэро» за четыре года выручка достигнет 30–35 млрд руб.

Совет директоров «Трансаэро» согласился с предложением менеджмента создать нового перевозчика на базе обанкротившегося, сообщил «Ведомостям» гендиректор компании Александр Бурдин (его интервью – на стр. 08–09): теперь план должны утвердить кредиторы.

Восстановить компанию невозможно, считает Бурдин: активов не хватит расплатиться с кредиторами. Активы он оценивает в 3–5 млрд руб., признанный судом долг – 128 млрд руб., всего претензий – на 251 млрд руб. Старую компанию надо упразднить, а все ликвидные активы, в том числе бренд, вывести в новую, которая и начнет полеты с нуля. Бренд «Трансаэро» – важный актив, способный обеспечить привлечение и лояльность пассажиров, говорится в презентации, подготовленной менеджментом («Ведомости» ознакомились с ней).

Акционерами новой авиакомпании станут кредиторы старой, владелец контрольного пакета «Трансаэро» Александр Плешаков доли в ней не получит, указывает Бурдин.

Когда компания представит план, Сбербанк его рассмотрит – пока материалов нет, говорит представитель банка. В ВТБ от комментариев отказались. Любая реинкарнация кредиторам выгоднее списания убытков, но нужно детально изучить план, сказал человек, близкий к одному из кредиторов.

Это новая для России схема, отметил Бурдин, в мире она уже использовалась для перезапуска обанкротившихся авиакомпаний, например Delta и Northwest Airlines.

Новая «Трансаэро» хочет начать полеты с апреля, говорит Бурдин, пока она будет летать только по России – доступ на международные линии по законодательству возможен только после двух лет работы.

Перевозчик не планирует сразу выходить в высококонкурентный Московский авиаузел, говорится в проекте обращения Бурдина к кредиторам («Ведомости» ознакомились с документом). Бурдин предлагает двойное базирование – в Санкт-Петербурге и на юге (Краснодар и Сочи). Первые два города входят в пятерку крупнейших по пассажиропотоку в Европейской России (см. схему на стр. 09), можно открыть рейсы и в Москву, и в другие города России, а ставку сделать именно на развитие новых маршрутов, сказано в презентации. Перевозки по России в отличие от международных растут: за девять месяцев – на 5,5% до 43,45 млн человек.

Парк старой «Трансаэро» (11 Boeing: семь 737 и четыре дальнемагистральных) новой компании не понадобится, говорится в презентации. Компания хочет начать полеты на 10 новых Boeing 737-800 и пяти Sukhoi SuperJet, а по мере роста добавить пять Boeing 737-800 и 10 Boeing 737 MAX или его российский аналог – МС-21, говорит Бурдин.

Все суда будут браться в лизинг, так что на запуск проекта понадобится всего $20 млн, добавляет Бурдин. Эти средства можно получить за счет продажи активов «Трансаэро». Затем до 2018 г. понадобится еще $55 млн. В 2018–2020 гг. компания планирует перевозить 4,1 млн пассажиров в год и достичь выручки в 31,4–35,9 млрд руб., говорится в презентации, рентабельность по EBIT (после уплаты лизинговых платежей) будет 4,4%.

Сомнительно, что план сработает, скептичен человек, близкий к одному из банков – кредиторов «Трансаэро»: слишком амбициозный, особенно если выполнять его под старым брендом. Договариваться о лизинге будет непросто: российским лизинговым компаниям из-за банкротства «Трансаэро» пришлось терпеть убытки, иностранным – возвращать самолеты, считает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов.

Маловероятно, что план может быть реализован, полагает и гендиректор Infomost Борис Рыбак.

Запуск авиакомпании – капиталоемкий процесс, а рынок авиаперевозок стагнирует, свободных ниш нет, констатирует главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий, то, что освободилось, когда «Трансаэро» прекратила полеты год назад, разобрали конкуренты. Вопрос и в том, насколько выгодные тарифы сможет предложить новая авиакомпания, говорит эксперт. Переоценивать узнаваемость бренда не стоит, предостерегает Юминов: остановка полетов доставила многим проблемы. Неочевидно, что люди полетят только ради бренда, согласен Синицкий.

В подготовке статьи участвовал Александр Воробьев