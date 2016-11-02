На базе «Трансаэро» предложили создать новую авиакомпанию

Сегодня к полудню котировки «Трансаэро» взлетели на 60,31% до 6,14 руб. за акцию

Менеджмент находящейся в состоянии банкротства авиакомпании«Трансаэро» предложил запустить новую авиакомпанию на ее базе, сообщила сегодня пресс-служба ОАО «АК Трансаэро».

«Менеджмент совместно с ведущими консультантами подготовил действенный и функциональный план запуска новой авиакомпании на базе ОАО «АК Трансаэро», - говорится в сообщении. План будет представлен совету директоров для его согласования 4 ноября 2016 г. «Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, в любом случае окончательное решение по этому плану будут принимать кредиторы», - уточняет компания.

«Какие-то разборки» Топ-менеджмент и собственники «Трансаэро» еще не обсуждали запуск нового перевозчика, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на топ-менеджеров банков, входящих в число крупнейших кредиторов компании. «Если вы обратите внимание, раза 3-4 за год уже "штуки" делали, "подскакивали" акции, манипуляции делались. Потом информация опровергалась. Я думаю, что это просто какие-то разборки, связанные с ценными бумагами», - сказал один из собеседников.

Сегодня к полудню котировки «Трансаэро» взлетели на 60,31% до 6,14 руб. за акцию. Поводом послужили сообщения, что совет директоров компании рассмотрит программу восстановления ее основной деятельности. К 16.30 мск 2 ноября котировки оставались на уровне 6,20 руб. за бумагу.

«Трансаэро» долгое время была второй авиакомпанией в России. Но в 2015 г. она не смогла обслуживать долги по кредитным и лизинговым обязательствам на общую сумму порядка 250 млрд руб. С 26 октября 2015 г. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, который не подлежит восстановлению.

В июне 2016 г. представитель «Трансаэро» заявил, что рассматриваются возможности перезапуска «Трансаэро» или создания новой авиакомпании. Ссылаясь на мировую практику, он объяснил, что перезапуск компании, реструктуризация кредитов и их конвертация в акции – практически единственный шанс для кредиторов вернуть свои деньги.

В сентябре 2016 г. министр транспорта Максим Соколов заявил, что возродить «Трансаэро» невозможно в принципе. Он сослался на невозможность восстановления сертификата эксплуатанта, но допустил, что на базе части авиапарка компании можно создать нового перевозчика - «чьими-то усилиями» или за счет консолидации различных компаний.

Основными владельцами «Трансаэро» были Ольга и Александр Плешаковы.