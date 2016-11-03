Менеджмент «Трансаэро» хочет создать на базе разорившейся авиакомпании нового перевозчика

Совет директоров «Трансаэро» с 4 по 11 ноября рассмотрит в заочной форме предложение и программу по восстановлению основной деятельности авиакомпании, говорится в ее раскрытии от 2 ноября. Полеты «Трансаэро» прекратила еще 26 октября прошлого года, так как Росавиация аннулировала ее сертификат эксплуатанта.

«Менеджмент совместно с аналитиками двух ведущих европейских консалтинговых компаний подготовил действенный и функциональный план запуска новой авиакомпании на базе «Трансаэро». Руководство компании должно представить выработанный план совету директоров для согласования, что и будет сделано 4 ноября. Однако в любом случае окончательное решение по этому плану будут принимать кредиторы», – говорит представитель «Трансаэро». Подробности он не раскрывает. Планируется создание нового юридического лица, уточняет человек, близкий к «Трансаэро».

«Трансаэро», бывшая вторая по величине авиакомпания страны после «Аэрофлота» (13,4 млн пассажиров в 2014 г.), к сентябрю 2015 г. накопила 250–260 млрд руб. долгов (из них примерно 150 млрд руб. за лизинг судов, 80–90 млрд руб. перед банками, остальное по операционной деятельности) и не могла оплачивать услуги аэропортов и топливно-заправочных компаний. Планы по покупке ее контрольного пакета и оздоровлению сначала «Аэрофлотом», затем совладельцем S7 Group Владиславом Филевым провалились, 16 декабря в ней введено наблюдение.

Компанию создали в 1991 г. и контролировали супруги Ольга и Александр Плешаковы, сейчас Плешакову принадлежит 59,48% компании, еще 13,01% – квазиказначейский пакет. Акционеры никак не участвовали в разработке программы, которую предложит менеджмент совету директоров, говорит человек, близкий к «Трансаэро». Ольга Плешакова не ответила на запрос «Ведомостей» в Twitter.

Акции «Трансаэро» на Московской бирже подорожали в среду почти вдвое после сообщения о программе восстановления деятельности (см. график), объем торгов (228 млн руб.) в десятки раз превысил среднедневные значения в октябре. Рост акций также наблюдался 30 июня, когда стало известно, что менеджмент работает над программой.

«Неликвидные акции «Трансаэро» чувствительны к таким сообщениям. В среду удачливые инвесторы могли получить хорошую маржу», – говорит аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик. Идея новой авиакомпании, хотя она и дает кредитором призрачную надежу на возврат части долгов, выглядит малореализуемой – такие проекты лучше начинать с чистого листа, без долгового и репутационного бремени, добавляет он.

«Как показывает опыт самых успешных стартапов, лоукостера «Победа», на уровень безубыточности новый перевозчик выходит в лучшем случае на второй год работы – это при поддержке материнской компании, «Аэрофлота», – говорит аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов. Вряд ли кредиторы, уже списавшие большую часть долга, захотят долго ждать, считает он. К тому же уход «Трансаэро» оздоровил рынок, остальные игроки, в том числе национальный перевозчик, чувствуют себя лучше – вряд ли Минтрансу понравится идея возврата на рынок банкрота, добавляет он

«Росавиация никогда не выдаст сертификат эксплуатанта авиакомпании под названием «Трансаэро», другой «Трансаэро» в России не будет, а без названия никакой связи с банкротящейся «Трансаэро» у нового игрока не будет», – категоричен гендиректор Infomost Борис Рыбак. «Вновь создаваемая авиакомпания должна соответствовать строгим требованиям: минимальному размеру парка (три самолета для чартерных перевозок, восемь – для регулярных), иметь достаточное количество обученного летного и технического персонала, руководство с профильным образованием и др. Если требования выполняются, Росавиация выдает сертификат эксплуатанта, название перевозчика при этом значения не имеет», – говорит представитель ведомства Сергей Извольский.

Создание новой авиакомпании с минимальным парком может стоить от $5 млн до $20 млн, говорит Рыбак. «Победа», начинавшая с парка в три новых Boeing 737 (сейчас их 12), тратила на запуск уставный капитал в размере 1,2 млрд руб., напоминает человек, близкий к группе. Совладельцу аэропорта «Внуково» Виталию Ванцеву с партнерами для создания новой авиакомпании «Азимут» нужна кредитная линия в 400 млн руб. (сначала в парке будет четыре судна SSJ100).

«На рынке сейчас нет профицита персонала, а для каждого самолета нужно 4–5 летных экипажей плюс бортпроводники. О наличии инвестора, готового вложить серьезные средства в новую авиакомпанию, тоже ничего не известно», – говорит федеральный чиновник.

Никаких предложений от «Трансаэро» «ВЭБ лизинг» не получал, отмечает представитель ВЭБа. «Мы не получали никаких программ восстановления деятельности «Трансаэро», но готовы рассматривать различные варианты урегулирования долга или реструктуризации», – говорит представитель Московского кредитного банка. «Акционеры банка МФК (крупнейший – Михаил Прохоров. – «Ведомости») в конце августа оказали банку финансовую помощь, выкупив часть его проблемных кредитов, в этот пул кредитов вошла и задолженность «Трансаэро», рассказывает представитель МФК Марина Максимова. Представители Сбербанка и ВТБ тему не комментируют, представители «МТС банка», Промсвязьбанка, Газпромбанка, Альфа-банка и Новикомбанка на запросы не ответили.