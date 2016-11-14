«Русснефть» разместит 20% обыкновенных акций в рамках IPO

«Русснефть» намерена разместить 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала компании) в рамках IPO, говорится в сообщении компании.

Предложение запланировано на IV квартал 2016 г. и предусматривает продажу акций через инфраструктуру Московской биржи.

«Русснефть» ожидает, что к моменту начала предложения акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.

«Русснефть» и акционер компании Belyrian Holdings Limited, бенефициарами которого являются члены семьи Гуцериевых, планируют принять обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после предложения. Glencore plc уже дала согласие на 180-дневный запрет на продажу акций, начиная с момента подписания соответствующего обязательства 31 октября 2016 г.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают ВТБ капитал и Sberbank CIB. «Атон» и БКС выступают совместными букраннерами. «ЕФГ управление активами» и ИК «Ай ти инвест» выступают в роли колид-менеджеров. LECAP выступает юридическим консультантом компании в ходе предложения.