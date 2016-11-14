Siemens купит разработчика софта Mentor Graphics за $4,5 млрд

Группа Siemens купит корпорацию Mentor Graphics, которая создает программное обеспечение для систем полупроводников за $4,5 млрд с учетом долга Mentor. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релизы компаний. Ранее Reuters со ссылкой на информированные источники сообщал, что сумма сделки может составить от $4,5 млрд, до $4,6 млрд (она будет оплачена наличными) и что объявления можно ждать уже в понедельник.

Предложение Siemens одобрил совет директоров Mentor.

Siemens заплатит $37,25 за акцию Mentor, что на 21% выше стоимости бумаг американской компании на закрытие рынка 11 ноября, отмечает «Интерфакс». В Siemens считают, что покупка Mentor будет способствовать реализации концерном стратегии на период до 2020 г. «Vision 2020», которая предполагает расширение возможностей в сфере программного обеспечения для промышленного сектора. По словам президента и гендиректора Siemens Джо Кезера, «Mentor является идеальным дополнением к портфелю активов, который позволит укрепить наше лидерство и задать тон всей отрасли».

Mentor Graphics, основанная в 1981 г., разрабатывает не только программное обеспечение, но и электронные средства автоматизации. В прошедшем финансовом году ее выручка составила порядка $1,18 млрд.