Бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал предложение повысить акциз на шампанское

«Российское» и «Советское шампанское» могут подорожать на 10% из-за увеличения акцизов на шампанские и игристые вина, считает бизнес-омбудсмен, председатель Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

Он пояснил, что стоимость увеличенного акциза будет заложена в отпускную цену, в связи с чем российские производители игристых вин будут вынуждены поднять цены. «Повышение акцизов на игристые вина окажет влияние на стоимость самых массовых вин, то же "Российское" или "Советское шампанское" на полке подорожают как минимум на 10%. Спрос упадет, потому что покупательская способность у людей становится все ниже, и это не выгодно никому. Кого накажет Госдума перед Новым годом? Простых россиян», - заявил Титов ТАСС.

В субботу комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку единоросса Евгения Федорова об увеличении ставки акциза на игристые вина и шампанское с защищенным географическим наименованием до 19 руб. на литр с нынешних 13 руб., а ставку для этих вин, но с незащищенным географическим наименованием - до 36 руб. на литр с 26 руб. Акциз предложено увеличить только один раз в 2017 г. и сохранить эту ставку на 2018-2019 гг.

Обеспокоенность у Титова вызывает повышение акциза именно на вина защищенного географического указания, то есть из российского винограда. «Долгие годы мы боролись за то, чтобы все признали, что отечественное вино - это гордость страны. Что все страны всячески стимулируют его развитие, а не обкладывают акцизами и налогами», - добавил бизнес-омбудсмен.

Если решение о повышении акцизов будет принято, отрасль станет менее привлекательна для инвесторов, считает Титов: «Доход от увеличения акцизов мизерен (по нашему расчету, не более 5 млрд руб.), а отрасль станет для инвесторов непривлекательной. Вот такие двойные стандарты политики импортозамещения».

Титов совместно с сыном Павлом Титовым владеет «Абрау-Дюрсо» - крупным российским производителем шампанских и игристых вин, получаемых как классическим, так и резервуарным способом. Готовая продукция включает в себя игристое вино и «тихие» вина с наименованием «Абрау-Дюрсо» и торговыми марками «Абрау», Victor Dravigny, Abrau Light, Foliage и «Русское шампанское». В начале лета 2015 г. российский дом шампанских вин Абрау-Дюрсо объявил об открытии центра винного туризма.